Рустэм Хамитов: «Территории опережающего развития должны работать на республику»

— В прошлом году в Кумертау и Белебее созданы территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас организована работа по привлечению резидентов в эти ТОСЭРы, — сказал Рустэм Хамитов. — Но мы с вами подчёркиваем мысль о том, что территории опережающего развития — Кумертау и Белебей — должны работать на республику. В том смысле, что, отрабатывая там формы работы с инвесторами, мы должны распространять их на всю территорию Башкортостана.

Руководитель региона отметил, что почувствовал хороший настрой инвесторов во время встречи с ними в Кумертау. Аналогичная встреча состоится 27 мая в Белебее.

— Надо запланировать провести одно из заседаний нашего Совета в формате выездного — либо в Белебее, либо в Кумертау, чтобы мы на месте поглядели, как организуется работа по привлечению инвесторов на эти очень важные для нас территории, — предложил Рустэм Хамитов.