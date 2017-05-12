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16:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Территории опережающего развития должны работать на республику»

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ"/. На состоявшемся сегодня заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил, что позитивный опыт созданных в республике территорий опережающего развития должен тиражироваться во всех муниципалитетах.

Источник: Башинформ

— В прошлом году в Кумертау и Белебее созданы территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас организована работа по привлечению резидентов в эти ТОСЭРы, — сказал Рустэм Хамитов. — Но мы с вами подчёркиваем мысль о том, что территории опережающего развития — Кумертау и Белебей — должны работать на республику. В том смысле, что, отрабатывая там формы работы с инвесторами, мы должны распространять их на всю территорию Башкортостана.

Руководитель региона отметил, что почувствовал хороший настрой инвесторов во время встречи с ними в Кумертау. Аналогичная встреча состоится 27 мая в Белебее.

— Надо запланировать провести одно из заседаний нашего Совета в формате выездного — либо в Белебее, либо в Кумертау, чтобы мы на месте поглядели, как организуется работа по привлечению инвесторов на эти очень важные для нас территории, — предложил Рустэм Хамитов.

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