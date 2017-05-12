Годовой доход прокурора Воронежской области снизился до 2,6 млн рублей

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин заработал в 2016 году 2,6 млн рублей, сообщило ведомство в декларации сведений о доходах и имуществе сотрудников в пятницу, 12 мая. За год доходы прокурора упали на 200 тыс. рублей. Заработок супруги остался на прежнем уровне — 1,3 млн рублей.

В собственности семьи Шишкиных четыре земельных участка, две квартиры, дача и гараж, в пользовании — один участок и одна квартира. По-прежнему на Николае Шишкине и его жене не числится ни одного автомобиля.

Заместители прокурора области Василий Хромых, Александр Семенов и Иван Панченко заработали в 2016 году по 2,2 млн рублей, их жены — 816 тыс. и 1,4 млн и 1,1 млн рублей соответственно. Еще двое заместителей Николая Шишкина — Иван Замараев и получили за прошлый год по 2,3 млн рублей.

Прокурор Воронежа Юрий Немкин в 2016 году заработал 1,5 млн рублей (в 2015-м — 1,6 млн рублей), его супруга — 1 млн рублей (в 2015-м — 1,2 млн рублей). В собственности семьи имущества нет, в пользовании — четыре квартиры.