Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом

Он [Макрон] преуспел с идеологически ясной программой: он вышел за рамки старых парадигм как левых, так и правых и решительно противостоял новому популизму, который охватывает западные страны.

Блэр посоветовал Макрону не терять своей привлекательности. «Люди во Франции проголосовали за что-то новое, за что-то отличное и за перемены, которые не реализовали политики прошлого». В связи с этим Блэр предупредил избранного президента, что люди поддерживают перемены в целом, но часто спорят о конкретике.

Начинать надо с тех реформ, которые возымеют наибольший эффект. Кроме того, проводимая политика должна вести к реальным результатам, пишет экс-премьер. Также Блэр предостерег Макрона от шаблонного мышления: идеи, следующие в русле мейнстримовой политики, часто не связаны с теми проблемами, которые они должны решать. «Зачастую лучшие идеи можно найти не в политике, а за ее пределами», — пишет Блэр, упомянув «глобальный рынок идей», к которому должен обращаться Макрон в поисках решений проблем.

Если Макрон намерен провести реформы, ему стоит быть готовым к реорганизации бюрократического аппарата, подчеркивает Блэр. В свою бытность премьером он осознал, что эффективно создавать отдельные команды чиновников под решения конкретных задач.

Также Тони Блэр пишет о необходимости реформ внутри Европы в целом. «Программа [конкретных] реформ в контексте программы реформы Европы — гораздо более привлекательное предложение», — написал Блэр.

Блэр ранее заявил о желании вернуться в политику. По словам бывшего премьера, на такие мысли его натолкнул выход Великобритании из ЕС. Блэр выразил уверенность в том, что граждане страны могут изменить свое мнение о выходе из союза, когда узнают об итоговых условиях Brexit.

Ранее Макрону написала письмо депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она попросила нового президента Франции усилить санкции против России.