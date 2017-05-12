Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Бывший
Бывший
Он [Макрон] преуспел с идеологически ясной программой: он вышел за рамки старых парадигм как левых, так и правых и решительно противостоял новому популизму, который охватывает западные страны.
Блэр посоветовал Макрону не терять своей привлекательности. «Люди во Франции проголосовали за
Начинать надо с тех реформ, которые возымеют наибольший эффект. Кроме того, проводимая политика должна вести к реальным результатам, пишет
Если Макрон намерен провести реформы, ему стоит быть готовым к реорганизации бюрократического аппарата, подчеркивает Блэр. В свою бытность премьером он осознал, что эффективно создавать отдельные команды чиновников под решения конкретных задач.
Также Тони Блэр пишет о необходимости реформ внутри Европы в целом. «Программа [конкретных] реформ в контексте программы реформы Европы — гораздо более привлекательное предложение», — написал Блэр.
Блэр ранее заявил о желании вернуться в политику. По словам бывшего премьера, на такие мысли его натолкнул выход Великобритании из ЕС. Блэр выразил уверенность в том, что граждане страны могут изменить свое мнение о выходе из союза, когда узнают об итоговых условиях Brexit.
Ранее Макрону написала письмо депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она попросила нового президента Франции усилить санкции против России.