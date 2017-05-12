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17:48 (мск), источник: Новая Кубань

Евгений Первышов встретится с тремя кандидатами на пост куратора Музыкального микрорайона

Специальная комиссия выбрала претендентов на эту должность.

Краснодар. 12 мая — Новая Кубань. На «финишную прямую» вышли три человека: ведущие специалисты администрации Калининского сельского округа Владислав Кашкин и Виталий Катунин и директор автономной некоммерческой организации Олег Поздеев. Их кандидатуры отобрала специальная комиссия.

Теперь претендентов на должность куратора одного из самых проблемных микрорайонов краевой столицы ждут два последних этапа: собеседование с главой города Евгением Первышовым и общение с жителями «Краснодарского Шанхая».

По поручению мэра также будет организована встреча кандидатов с жителями Музыкального, чтобы они рассказали о том, как собираются решать проблемы, ответили на вопросы горожан, в общем — доказали, что справятся с этой работой. По итогам глава определит, кто займет должность куратора, — написал на своей станице в Фейсбук помощник Первышова Владимир Вербицкий.

Напомним, открытый конкурс на должность куратора «Музыкального» микрорайона был объявлен по поручению мэра Евгения Первышова. Первый кандидат на этот пост появился спустя 10 дней после начала работы приемной комиссии. В итоге документы подали 16 человек, из них 6 человек были «отсеяны» по квалификационным требованиям. Еще один претендент решил снять свою кандидатуру. В итоге комиссия должна была рассматривать кандидатуры 9 человек, но, по словам Владимира Вербицкого, 3 из них предоставили ложные сведения о доходах и выбили из конкурса.

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