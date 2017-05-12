Законопроект о легализации колдунов задумали внести в Госдуму

Политик пояснил, что сейчас проект рассматривается его коллегами в региональном парламенте. «В случае одобрения, я надеюсь, что это должно произойти до парламентских каникул, он будет направлен в Государственную думу», — пояснил Петров. Законодатель отметил, что ведет переговоры с депутатами нижней палаты Федерального собрания для прямого внесения документа.

По словам Петрова, проект аналогичен закону, регулирующему деятельность народных целителей. При этом он не разграничивает понятия «маг», «колдун» или «экстрасенс», однако в нем предлагается сформировать реестр лиц, заявляющих о владении сверхъестественными способностями. Планируется, что они будут получать специальные разрешения на свою работу.

В феврале депутат отмечал, что, люди, имеющие сверхспособности, должны лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей, подчеркивал Петров.

В том же месяце сообщалось, что в Совете Федерации будет создана рабочая группа по борьбе с сектами.