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18:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Законопроект о легализации колдунов задумали внести в Госдуму

В Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект, регулирующий деятельность колдунов, сообщил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, предлагается создать реестр лиц с сверхспособностями. При этом документ не разграничивает понятия «маг», «колдун» или «экстрасенс».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил автор документа, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»), передает РИА Новости в пятницу, 12 мая.

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Политик пояснил, что сейчас проект рассматривается его коллегами в региональном парламенте. «В случае одобрения, я надеюсь, что это должно произойти до парламентских каникул, он будет направлен в Государственную думу», — пояснил Петров. Законодатель отметил, что ведет переговоры с депутатами нижней палаты Федерального собрания для прямого внесения документа.

По словам Петрова, проект аналогичен закону, регулирующему деятельность народных целителей. При этом он не разграничивает понятия «маг», «колдун» или «экстрасенс», однако в нем предлагается сформировать реестр лиц, заявляющих о владении сверхъестественными способностями. Планируется, что они будут получать специальные разрешения на свою работу.

В феврале депутат отмечал, что, люди, имеющие сверхспособности, должны лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей, подчеркивал Петров.

В том же месяце сообщалось, что в Совете Федерации будет создана рабочая группа по борьбе с сектами.

Комментарии
5
Андрей Гончаров
Точно.
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Ded 73
Законопроект о легализации колдунов - дело рук самих колдунов.
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Ласло Колышкин
Какое то средневековье и мракобесие гуляет по России!
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