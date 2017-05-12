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18:27 (мск), источник: Клопс.ru

«Серьёзную “изжогу” вызывает»: Алиханов о состоянии ЖКХ в Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области назвал проблемы в сфере ЖКХ в числе наиболее острых. Он сказал об этом во время встречи с редакторами муниципальных газет.

Источник: Клопс.ru

Серьёзную «изжогу» вызывает, конечно, состояние ЖКХ, в некоторых муниципалитетах просто нет нормальной воды, остро стоит вопрос о продолжении газификации. Мы сейчас готовим перечень конкретных объектов в части газа, воды, водоводов, водоподготовки, другой коммунальной инфраструктуры, — заявил Алиханов.

Врио губернатора рассказал, что с 2017 года начинается реализация комплекса мер, которые лягут в основу программы «Чистая вода», акцент будет сделан не только на крупные международные проекты, в числе которых реконструкция Восточной водопроводной станции в Калининграде, но и на создание инфраструктуры на селе.

У нас есть готовые предложения по муниципалитетам со списком конкретных объектов по воде. Это на самом деле даёт колоссальный эффект — целые посёлки приобретают возможность пользоваться чистой водой, которой у них до этого вообще не было. Мы эту программу, я надеюсь, утвердим на 10 лет. В первую пятилетку попадут самые ёмкие объекты с точки зрения количества людей, для которых мы решаем эту проблему, — сообщил Алиханов.

Глава региона отметил, что до 2020 года планируется построить очистные сооружения в посёлках Янтарном, Храброво и Рыбачьем. Перед Калининградской областью стоит вопрос строительства сетей для направления стоков. Сейчас построено и реконструировано порядка 26 км канализационных коллекторов, для оптимальной загрузки очистных сооружений нужно построить ещё более 200 км сетей.

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