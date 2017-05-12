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18:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Сергей Белов не явился на заседание суда из-за болезни

Заседание суда по делу частичном обрушении дома на улице Самочкина было перенесено.

Заседание суда по делу о частичном обрушении дома на улице Самочкина перенесено из-за болезни главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Сергей Белов не явился на заседание суда 12 мая, и оно было перенесено. СМИ сообщили о том, что сити-менеджер госпитализирован, однако эта информация не подтвердилась.

«Сергей Белов действительно находится на больничном с 3 мая. Он посещает врача, но в больнице не лежит», — сообщил начальник управления по работе со СМИ департамента общественных отношений и информации городской администрации Руслан Бадретдинов.

Напомним, что в апреле 2014 года произошло обрушение стен другого дома на улице Самочкина. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантами дела оказались глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова. По версии следствия, обвиняемые не признали дом аварийным и непригодным для проживания, что повлекло нарушение прав жителей.

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