Сергей Белов не явился на заседание суда из-за болезни
Заседание суда по делу частичном обрушении дома на улице Самочкина было перенесено.
Заседание суда по делу частичном обрушении дома на улице Самочкина было перенесено.
Заседание суда по делу о частичном обрушении дома на улице Самочкина перенесено
Сергей Белов не явился на заседание суда 12 мая, и оно было перенесено. СМИ сообщили о том, что
«Сергей Белов действительно находится на больничном с 3 мая. Он посещает врача, но в больнице не лежит», — сообщил начальник управления по работе со СМИ департамента общественных отношений и информации городской администрации Руслан Бадретдинов.
Напомним, что в апреле 2014 года произошло обрушение стен другого дома на улице Самочкина. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантами дела оказались глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и