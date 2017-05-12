Сергей Белов не явился на заседание суда из-за болезни

Заседание суда по делу о частичном обрушении дома на улице Самочкина перенесено из-за болезни главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Сергей Белов не явился на заседание суда 12 мая, и оно было перенесено. СМИ сообщили о том, что сити-менеджер госпитализирован, однако эта информация не подтвердилась.

«Сергей Белов действительно находится на больничном с 3 мая. Он посещает врача, но в больнице не лежит», — сообщил начальник управления по работе со СМИ департамента общественных отношений и информации городской администрации Руслан Бадретдинов.