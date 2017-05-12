В налоговых декларациях Трампа нашлись связанные с Россией доходы

В налоговых декларациях Дональда Трампа за последние десять лет отсутствуют данные о займах, предоставленных ему российскими кредиторами, а также инвестициях россиян в капитал контролируемых Трампом компаний, сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов президента США.

В заявлении юристов говорится, что в тех же декларациях не содержится сведений о получении Трампом «дохода любого типа из российских источников», за исключением двух случаев.

В заявлении юристов говорится, что в тех же декларациях не содержится сведений о получении Трампом «дохода любого типа из российских источников», за исключением двух случаев.

Первым исключением стала сделка, заключенная Трампом в 2008 году с Дмитрием Рыболовлевым, в рамках которой российский миллиардер выкупил особняк Трампа в Палм-Бич за $95 млн. Комментируя ранее эту сделку, Трамп говорил, что покупатель «просто оказался из России», и сам он с Рыболовлевым даже не встречался.

Второй «российской» сделкой Трампа стал контракт на проведение в Москве в 2013 году конкурса красоты «Мисс Вселенная», в рамках которого основной владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн.

В AP пояснили, что адвокаты Трампа не опубликовали сами налоговые декларации, поэтому агентство не в состоянии проверить корректность сделанных ими выводов.

Сам Трамп в интервью телеканалу NBC 11 мая заявил об отсутствии у него каких-либо деловых связей с Россией. «Многие полагают, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России», — подчеркнул он.

В октябре 2016 года газета Finacial Times проанализировала все связи миллиардера Дональда Трампа с Россией и опубликовала материал, в котором также упоминались сделки с Рыболовлевым и Агаларовым. Кроме того, FT пришла к выводу, что в течение 2000-х покупатели из России приобрели недвижимость, связанную с Трампом, на сотни миллионов долларов. При этом Trump Organization не соглашалась с тем, что россияне потратили на девелоперские проекты компании больше, чем представители других стран.