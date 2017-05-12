V Всемирный Курултай казахов пройдет в Астане в июне
Мероприятие откроется 22 и завершится 25 июня.
Мероприятие откроется 22 и завершится 25 июня.
Сегодня в Үкімет үйі под председательством Первого Заместителя
А. Мамин отметил, что с 1992 года Курултай проводится один раз в пять лет. Нынешний, пятый Курултай, пройдет в г. Астана с 22 по 25 июня т.г. Торжественное открытие мероприятия состоится 23 июня в Назарбаев Университете.
В ходе заседания заслушаны доклады
Как сообщила А. Раимкулова, в работе пятого Курултая примут участие 350 зарубежных представителей казахской диаспоры из 38 стран мира, а также 370 представителей казахстанской интеллигенции и Всемирной ассоциации казахов.
В рамках Курултая состоится международная конференция «Халифа Алтай и возвращение истории», для делегатов будет организована экскурсия по достопримечательностям столицы, посещение международной выставки ЭКСПО-2017, комплекса «Этноауыл». В ряде министерств состоятся круглые столы и семинары.
По итогам заседания Первый Заместитель
А. Мамин подчеркнул необходимость проведения Курултая на высоком организационном уровне.