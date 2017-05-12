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20:53 (мск), источник: Zakon.kz

V Всемирный Курултай казахов пройдет в Астане в июне

Мероприятие откроется 22 и завершится 25 июня.

Источник: Zakon.kz

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного Курултая казахов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

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А. Мамин отметил, что с 1992 года Курултай проводится один раз в пять лет. Нынешний, пятый Курултай, пройдет в г. Астана с 22 по 25 июня т.г. Торжественное открытие мероприятия состоится 23 июня в Назарбаев Университете.

В ходе заседания заслушаны доклады вице-министра культуры и спорта РК А. Раимкуловой, первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов Т. Мамашева.

Как сообщила А. Раимкулова, в работе пятого Курултая примут участие 350 зарубежных представителей казахской диаспоры из 38 стран мира, а также 370 представителей казахстанской интеллигенции и Всемирной ассоциации казахов.

В рамках Курултая состоится международная конференция «Халифа Алтай и возвращение истории», для делегатов будет организована экскурсия по достопримечательностям столицы, посещение международной выставки ЭКСПО-2017, комплекса «Этноауыл». В ряде министерств состоятся круглые столы и семинары.

По итогам заседания Первый Заместитель Премьер-Министра РК дал ряд конкретных поручений акиматам городов Астаны и Алматы, заинтересованным государственным органам.

А. Мамин подчеркнул необходимость проведения Курултая на высоком организационном уровне.

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