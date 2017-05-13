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08:58 (мск), источник: Noi.md

Евросоюз намерен расширяться. За счет каких стран?

После выхода Великобритании из Евросоюза, он будет расширяться за счет Балкан.

Источник: Noi.md

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в интервью La Stampa.

«Я уверена, что ЕС пополнится в будущем новыми членами, он не будет ограничен только 27 странами. Я думаю, это произойдет за счет балканских стран, с которыми мы ведем переговоры относительно вступления», — сказала Могерини.

О перспективах вступления в ЕС Сербии, Черногории и Косово Могерини ответила так: «Это зависит от отношений каждой из этих стран с ЕС, которые достигли значительного успеха, залечивая в течение 20 лет “раны войны”. Путь еще долог и труден, но я уверена, что каждая из этих стран имеет перспективу в ЕС», — добавила верховный представитель Евросоюза.

Отметим, из балканских стран официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния подала заявку на членство в начале 2016 года.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй ожидает тяжелых переговоров с ЕС по Brexit.

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