Евросоюз намерен расширяться. За счет каких стран?
После выхода Великобритании из Евросоюза, он будет расширяться за счет Балкан.
После выхода Великобритании из Евросоюза, он будет расширяться за счет Балкан.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в интервью La Stampa.
«Я уверена, что ЕС пополнится в будущем новыми членами, он не будет ограничен только 27 странами. Я думаю, это произойдет за счет балканских стран, с которыми мы ведем переговоры относительно вступления», — сказала Могерини.
О перспективах вступления в ЕС Сербии, Черногории и Косово Могерини ответила так: «Это зависит от отношений каждой из этих стран с ЕС, которые достигли значительного успеха, залечивая в течение 20 лет “раны войны”. Путь еще долог и труден, но я уверена, что каждая из этих стран имеет перспективу в ЕС», — добавила верховный представитель Евросоюза.
Отметим, из балканских стран официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния подала заявку на членство в начале 2016 года.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй ожидает тяжелых переговоров с ЕС по Brexit.