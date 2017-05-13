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00:49 (мск), источник: ТАСС

Президент Сербии сравнил освобожденного во Франции экс-премьера Косово с бешеной собакой

БЕЛГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Томислав Николич назвал экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, освобожденного ранее Францией, бешеной собакой.

Источник: AP 2017

«Харадинай — собака, узнавшая вкус человеческого мяса, которая должна быть наказана. Мы готовы защитить каждого и все, что нам предписано защищать конституцией», — приводит слова Николича газета «Вечерне новости».

Ранее экс-премьер Косова Рамуш Харадинай пообещал, что когда он станет премьером самопровозглашенной республики, то «захватит треть территории Сербии вместе с городом Ниш», если Сербия официально не признает Косово. Заявление было сделано в рамках начавшейся предвыборной кампании, которая уже бьет рекорды по антисербским заявлениям.

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Ранее лидер непризнанного Косова Хашим Тачи распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня. Роспуску парламента предшествовало решение депутатов поддержать вотум недоверия правительству Исы Мустафы, за петицию о недоверии кабмину проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте.

Решение Франции

Апелляционный суд французского города Кольмар ранее отклонил запрос Сербии на экстрадицию Харадиная. 4 января французская полиция арестовала его по запросу Сербии в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998—1999 годах.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров «Освободительной армии Косова» в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан; как отмечали судьи, процессы «проходили в атмосфере запугивания свидетелей».

Рамуш Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 по март 2005 года. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.

Реакция России

Россия выразила озабоченность в связи с решением французского суда освободить лидера косовских боевиков Рамуша Харадиная. В МИД РФ считают, что слепое потакание великоалбанским устремлениям Приштины ведет к разжиганию межэтнических противоречий и конфликту на Балканах.

«Великая Албания» — паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы претендуют на часть территории Греции, половину Македонии, Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.

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