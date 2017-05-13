«MoDem» и партия Макрона достигли соглашения по парламентским выборам

«Я считаю, мы сделали прогресс и достигли единогласных и оптимальных договоренностей», — цитирует агентство слова Байру, который при этом отметил, что работа по их усовершенствованию будет продолжаться.

Как сообщается, представители движений «Вперед, республика» и «MoDem» в течение всего дня вели переговоры с целью преодолеть противоречия относительно списка кандидатов.