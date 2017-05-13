«MoDem» и партия Макрона достигли соглашения по парламентским выборам

«Я считаю, мы сделали прогресс и достигли единогласных и оптимальных договоренностей», — цитирует агентство слова Байру, который при этом отметил, что работа по их усовершенствованию будет продолжаться.
Как сообщается, представители движений «Вперед, республика» и «MoDem» в течение всего дня вели переговоры с целью преодолеть противоречия относительно списка кандидатов.
Ранее движение «Вперед, республика» представило первый список кандидатов на предстоящие в июне парламентские выборы. Как заявил на пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран, в первый список вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. По его словам, для 52% кандидатов политика является новым занятием, и они никогда не участвовали в выборах.