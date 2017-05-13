Трамп может реорганизовать пресс-службу Белого дома
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность радикальной реорганизации
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность радикальной реорганизации
В частности, по данным WSJ, Трамп оказался недоволен возможностями людей, ответственных за стратегические коммуникации Белого дома, по модерированию, обсуждению и освещению ситуации вокруг увольнения
Кроме того, президент Трамп рассматривает возможность реорганизации в целом
Так, в интервью Трампа для Fox Business, которое выйдет в субботу, Трамп поставил под сомнение традиционную практику ежедневных
Первые слухи о недоверии Трампа Спайсеру возникли уже спустя неделю после работы новой администрации Трампа. Тогда, в частности, СМИ обратили внимание на совмещение Спайсером должностей