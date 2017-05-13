Трамп может реорганизовать пресс-службу Белого дома

В частности, по данным WSJ, Трамп оказался недоволен возможностями людей, ответственных за стратегические коммуникации Белого дома, по модерированию, обсуждению и освещению ситуации вокруг увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми. Под вопросом вновь оказалась, в частности, кандидатура пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который может быть уволен со своего поста.

Кроме того, президент Трамп рассматривает возможность реорганизации в целом пресс-службы и подразделения стратегических коммуникаций Белого дома. Изменения могут коснуться и других традиций общения президента США с прессой.

Так, в интервью Трампа для Fox Business, которое выйдет в субботу, Трамп поставил под сомнение традиционную практику ежедневных пресс-брифингов пресс-секретаря — в пользу собственных двухнедельных брифингов. В этом же интервью Трамп назвал Спайсера «чудесным человеком», отказавшись ответить на вопрос о том, сохранит ли Спайсер свой пост.

Первые слухи о недоверии Трампа Спайсеру возникли уже спустя неделю после работы новой администрации Трампа. Тогда, в частности, СМИ обратили внимание на совмещение Спайсером должностей пресс-секретаря Белого дома директора по стратегическим коммуникациям — должностей, традиционно разделенных в предшествующих администрациях. Также СМИ сообщали о том, что назначить Спайсера на пост пресс-секретаря уговорил Трампа один из его ведущих советников, Стивен Бэннон.