В Белом доме заявили о противостоянии Трампа «подрывному поведению» России

«Я думаю, что президент ясно дал понять, что он будет противостоять подрывному поведению России, такому, как поддержка президента Сирии Башара Асада… или тому, что она делает на Украине. Однако президент ищет возможные сферы для кооперации», — добавил Макмастер.

Комментируя контакты Трампа с российским руководством, включая встречу с главой МИД Сергеем Лавровым, Макмастер заявил, что, с его точки зрения, речь идет скорее об обмене мнениями, чем о решениях.

7 мая Лавров рассказал, что ему трудно дать объяснения тому, что «заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации [Трампа]». Он напомнил, что президент дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в то время как сам Тиллерсон заявил, что поездка не принесла результатов, а отношения между странами находятся в «низкой точке».

Российские власти регулярно подчеркивают, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии. При этом в Вашингтоне настаивают на уходе сирийского президента с поста, называя это одним из главных условий налаживания ситуации в стране.