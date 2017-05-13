На Украине наградили экипаж катера, наблюдавший за российскими кораблями

Как сообщается на сайте министерства инфраструктуры Украины, глава ведомства «во время рабочей поездки в Одесскую область наградил работников морской поисково-спасательной службы и экипаж катера».

Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле якобы пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.