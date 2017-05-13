Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп на состоявшихся в среду раздельных встречах с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое частично вышло в эфир в пятницу.

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Трамп посетовал, что СМИ освещают его работу на посту президента необъективно, упуская важные моменты.

Я очень активный президент, я занимаюсь Китаем, Японией, Северной Кореей. Я занимаюсь всеми этими вопросами. Дональд Трамп Президент США

«На днях министр иностранных дел России приезжал, чтобы встретиться со мной, а сразу после этого прибыл министр иностранных дел Украины, они (СМИ — прим. ТАСС) не сообщают об этом, — указал американский лидер. — Я сказал: «Ребята, вам надо заключить мир, вам нужен мир».