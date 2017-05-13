Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Глава Еврокомиссии рассказал анекдот о нападении на Россию
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае прокурор прекратил полномочия депутатов, утаивших доход

Слуги народа скрыли дома, земельные участки и счета в банках.

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в Березовском районе провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В результате выяснилось, что два депутата районного совета неверно указали сведения об имеющихся в их собственности домах, земельных участках, а также размер своих доходов и сведения о счетах в банках. Совет депутатов согласился с нарушениями и принял решение досрочно прекратить полномочия слуг народа. Подобные проверки прокуратура продолжит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китай недоволен качеством алтайского меда
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
ИИХФ выбрала лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017
В России повышается минимальная розничная цена на водку
На Манхэттене откроют первую государственную русскоязычную школу
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь