В Красноярском крае прокурор прекратил полномочия депутатов, утаивших доход

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в Березовском районе провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В результате выяснилось, что два депутата районного совета неверно указали сведения об имеющихся в их собственности домах, земельных участках, а также размер своих доходов и сведения о счетах в банках. Совет депутатов согласился с нарушениями и принял решение досрочно прекратить полномочия слуг народа. Подобные проверки прокуратура продолжит.