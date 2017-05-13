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09:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Фронтовики» обнаружили «убитые» дороги и свалки в Усолье-Сибирском в Иркутской области

Представители ОНФ провели рейд совместно с администрацией города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Активисты регионального отделения Народного фронта провели рейд совместно с представителями администрации города в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Усолье-Сибирском Иркутской области. По результатам выезда общественники обнаружили некачественные магистрали и свалки. Также они направили письма в администрацию муниципального образования, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и прокуратуру, чтобы выявленные недостатки были устранены. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Активисты Народного фронта выехали в Усолье-Сибирское и проверили нанесенные на карту «убитых» дорог участки, осмотрели магистрали с дефектами, выявили несанкционированную свалку в черте города и обсудили благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

«Дорожная яма, по которой было снято видео несколько недель назад, ликвидирована. По результатам рейда региональное отделение Народного фронта направило письма в администрацию муниципального образования, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и в региональную прокуратуру, чтобы выявленные недостатки были устранены», — рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев.

В ходе рейда общественники осмотрели улицу Коростова, где на протяжении 20-ти метров дорога на одной полосе представляет собой сплошные ямы. Этот участок все водители объезжают по встречной полосе, что постоянно создает аварийную обстановку. Общественники отметили, что по этой улице проходит городской автобусный маршрут. Ямы образовались еще в прошлом году в результате проезда грузовых машин при строительстве новых домов. После окончания строительства дорогу не отремонтировали, весной 2017 года ситуация усугубилась.

На улице Депутатская участники рейда увидели остатки старого асфальта, дорогу не ремонтировали много лет.

На проспекте Космонавтов внутриквартальная дорога около дома № 40 не ремонтировалась с 1985 года, асфальтового покрытия на ней почти не осталось.

Горожане жалуются, что на протяжении всей улицы Стопани вдоль трамвайных путей образовались глубокие ямы, которые увеличиваются из-за отсутствия ремонта.

Местный житель, разместивший фотографии и описания дорожных дефектов, оставил на сайте следующий комментарий: «Вообще можно смело разрисовать весь город с закрытыми глазами и не ошибешься».

Кроме ям на дорогах, активисты ОНФ увидели еще и большую свалку в черте города на берегу Ангары. Периодически к свалке подъезжали машины и вываливали новые кучи мусора. Как рассказали активисты Народного фронта, масштабная свалка нанесена на карту в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка», и городским властям предложено принять меры по ее ликвидации.

Активисты Народного фронта также приняли участие в совещании в администрации Усолья-Сибирского, где обсудили благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации государственного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Самое главное — все сделать качественно, потому что федеральный проект по формированию комфортной городской среды вызвал хороший отклик у жителей, они подали много заявок. Все горожане очень ждут благоустройства дворов и общественных пространств, городских парков, которые будут приведены в порядок», — отметил Сергей Батукаев.

Отметим, что в этом году в городе будут благоустроены первые пять дворов, жители которых совместно с муниципальными властями решили пойти по пути комплексного развития дворовых территорий.

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