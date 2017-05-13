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09:10 (мск), источник: Вести Приморье

Александр Галушка обсудит реализацию транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с китайскими инвесторами

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка совместит рабочий визит в Пекин с участием в форуме «Один пояс — один путь». Крупнейшее дипломатическое мероприятие, организованное Китаем в этом году, состоится 14—15 мая.

Источник: Reuters

14 мая глава ведомства примет участие в церемонии открытия и в пленарном заседании Форума «Один пояс — один путь»: сотрудничество ради всеобщего процветания.

Отметим, что участие в программе форума уже подтвердили главы государств и правительств 29 стран мира, а также руководители крупнейших международных организаций.

Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской стратегии «Один пояс — один путь» объявлено лидерами России и Китая одним из ключевых направлений развития сотрудничества. Одним из приоритетных проектов сопряжения является развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Возможности реализации данных проектов будут обсуждаться в рамках тематических сессий форума.

Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». В ходе встречи генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона.

Также в дни форума министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе второго Восточного экономического форума заявил, что интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры, которые будут буквально «сшивать» экономическое пространство, создавать дополнительные ресурсы для развития.

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