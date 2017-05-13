ABC: готовившая налоговые документы Трампа компания имеет офис в РФ

Сотрудники фирмы Morgan, Lewis & Bockius выступали в роли консультантов по налоговым вопросам для Трампа и его компании Trump Organization c 2005 года, отмечалось в репортаже. В марте нынешнего года они подготовили письмо, в котором на основании анализа налоговых документов Трампа за последние 10 лет пришли к выводу о том, что эти документы «не отражают » связей Трампа с Россией «за немногими исключениями». В пятницу текст письма был распространен Белым домом.

Между тем, как отметила ABC, лондонское юридическое издание Chambers & Partners на ежегодном торжественном мероприятии назвало Morgan, Lewis & Bockius «Лучшей в России юридической фирмой 2016 года». На сайте лондонского издания размещена информация о том, что эта компания, основанная в 1873 году, имеет 29 офисов в США, странах Европы и Азии, а также на Ближнем Востоке.

Представитель компании подчеркнул, что никто из юристов Morgan, Lewis & Bockius не занимался в России какими-либо вопросами, которые могли бы иметь отношение к Трампу. Партнер компании Шери Диллон, отвечая на вопрос ABC о том, могут ли быть у Трампа какие-либо другие деловые связи с Россией, сказала, что письмо «говорит само за себя».

Нет указаний на доходы из России