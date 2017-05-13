ABC: готовившая налоговые документы Трампа компания имеет офис в РФ

Сотрудники фирмы Morgan, Lewis & Bockius выступали в роли консультантов по налоговым вопросам для Трампа и его компании Trump Organization c 2005 года, отмечалось в репортаже. В марте нынешнего года они подготовили письмо, в котором на основании анализа налоговых документов Трампа за последние 10 лет пришли к выводу о том, что эти документы «не отражают » связей Трампа с Россией «за немногими исключениями». В пятницу текст письма был распространен Белым домом.
Между тем, как отметила ABC, лондонское юридическое издание Chambers & Partners на ежегодном торжественном мероприятии назвало Morgan, Lewis & Bockius «Лучшей в России юридической фирмой 2016 года». На сайте лондонского издания размещена информация о том, что эта компания, основанная в 1873 году, имеет 29 офисов в США, странах Европы и Азии, а также на Ближнем Востоке.
Представитель компании подчеркнул, что никто из юристов Morgan, Lewis & Bockius не занимался в России
Нет указаний на доходы из России
Как стало известно в пятницу, в документе, подготовленном юристами этой компании, указывается, что президент США — «единоличный или основной собственник более 500 отдельных организаций», т.е. компаний и фирм. Их налоговая документация «не отражает»,
Сделана оговорка, что сказанное верно «за немногими исключениями». Они тут же перечисfлены и тоже пронумерованы.
Трамп давно заявляет, что у него нет никаких деловых связей с Россией. Но его политические противники в ответ требуют, чтобы он обнародовал свои налоговые декларации. Теперь, как пишет американское информационное агентство АP со ссылкой на сотрудников Белого дома, Трамп поручил своим юристам составить письмо по запросу