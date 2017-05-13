Дальневосточные инвестпроекты представят на форуме в Пекине

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Встреча пройдет в рамках форума «Один пояс — один путь», который состоится в Пекине 14 и 15 мая, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». В ходе встречи генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона.

Отметим, что участие в программе форума уже подтвердили главы государств и правительств 29 стран мира, а также руководители крупнейших международных организаций.