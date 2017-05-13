Представитель МИД КНДР не исключила диалога с США при подходящих условиях

«Мы проведем диалог при надлежащих условиях», — приводит агентство ее слова. Отмечается, что Чо Сон Ху возвращалась в Пхеньян из Норвегии после встречи с группой американских экспертов.

Как ранее сообщало агентство Кyodo, президент США Дональд Трамп выражал готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивало, что соответствующая позиция администрации США была озвучена Китаю.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что «все варианты действий, включая военный, остаются на столе». Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний, 28 апреля, был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.