Гройсман готов уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы

Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не сделаю, то готов уйти в отставку. Но я это выполню.

Он также подчеркнул, что пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера.

Премьер рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе до 15 июля 2017 года.

Гройсман также пообещал с 1 октября достаточно качественно повысить пенсии украинцам.

В меморандуме, подписанном Украиной с МВФ, предполагается, что к маю Верховная Рада должна принять комплексную пенсионную реформу, которая вступила бы в силу с 2018 года.