Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Мышцы способны чувствовать сахар
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
09:40 (мск), источник: РБК - Украина

Гройсман готов уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не сделаю, то готов уйти в отставку. Но я это выполню.
Владимир Гройсман

Он также подчеркнул, что пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера.

Премьер рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе до 15 июля 2017 года.

Гройсман также пообещал с 1 октября достаточно качественно повысить пенсии украинцам.

В меморандуме, подписанном Украиной с МВФ, предполагается, что к маю Верховная Рада должна принять комплексную пенсионную реформу, которая вступила бы в силу с 2018 года.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева в интервью РБК-Украина заявил, что пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3−4 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС
ИИХФ выбрала лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017
В России повышается минимальная розничная цена на водку
На Манхэттене откроют первую государственную русскоязычную школу
«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь