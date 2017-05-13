Розенко сообщил об успехах программы «Доступные лекарства»
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина.
«Программа “Доступные лекарства” действует с 1 апреля 2017 года, и больные
По его словам, органам местной власти не просто «заключить договоры с аптеками, очень важно, чтобы в этих аптеках был полный ассортимент медикаментов»: «К сожалению, не все области могут похвастаться наличием этих препаратов в аптечной сети или в конкретной аптеке».
По его словам, с начала действия правительственной программы уже возмещена стоимость лекарственных средств по более чем 500 тыс. рецептов на сумму свыше 14 млн грн.
«Мы видим, что уже практически в каждой области по рецептам врачей люди получают необходимые им доступные лекарства. Однако с некоторыми областями все еще существует проблема. Это касается и обмена информацией, есть сигналы об отсутствии в аптеках полного ассортимента лекарств и недостаточности аптек, в которых можно купить эти лекарства по рецепту», — отметил Розенко.
Он также сообщил, что в понедельник, 15 мая, проведет селекторное совещание с руководством областей по проблемным вопросам реализации программы «Доступные лекарства».
Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».