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10:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Розенко сообщил об успехах программы «Доступные лекарства»

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в программе «Доступные лекарства» принимают участие уже более 4 тысяч аптек, сообщили в его пресс-службе.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Программа “Доступные лекарства” действует с 1 апреля 2017 года, и больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут, при наличии рецепта врача, получить необходимые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. По состоянию на сегодняшний день, уже более 4 тысяч аптек включены в этот процесс. Но местные органы власти и в дальнейшем должны проводить активную работу по привлечению новых аптек к участию в программе», — сказал он.

По его словам, органам местной власти не просто «заключить договоры с аптеками, очень важно, чтобы в этих аптеках был полный ассортимент медикаментов»: «К сожалению, не все области могут похвастаться наличием этих препаратов в аптечной сети или в конкретной аптеке».

По его словам, с начала действия правительственной программы уже возмещена стоимость лекарственных средств по более чем 500 тыс. рецептов на сумму свыше 14 млн грн.

«Мы видим, что уже практически в каждой области по рецептам врачей люди получают необходимые им доступные лекарства. Однако с некоторыми областями все еще существует проблема. Это касается и обмена информацией, есть сигналы об отсутствии в аптеках полного ассортимента лекарств и недостаточности аптек, в которых можно купить эти лекарства по рецепту», — отметил Розенко.

Он также сообщил, что в понедельник, 15 мая, проведет селекторное совещание с руководством областей по проблемным вопросам реализации программы «Доступные лекарства».

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».

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