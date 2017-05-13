Андрей Бочаров поставил задачи по исполнению обращений жителей Киквидзенского района

На встрече с жителями Киквидзенского района губернатору Андрею Бочарову поступили обращения по решению наиболее актуальных для района проблем. Глава региона поручил областным ведомствам тщательно проработать каждый вопрос и доложить о результатах к 15 июня.

В частности, Андрей Бочаров обязал обеспечить в районе транспортную составляющую, обратив особое внимание на состояние подъездных дорог к хуторам Калачевский, Озерки, Завязка, где последний ремонт проводился семь лет назад. Губернатор поставил задачу, провести в течение десяти дней рабочее совещание, на котором разработать четкий план по восстановлению проблемных дорожных объектов района, определить точки приложения сил.

Глава региона напомнил, что основную часть сил и средств регион отдает подготовке к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Результаты говорят сами за себя. В Волгограде появились современные дороги, отвечающие самым современным требованиям дорожной науки. Международный аэропорт оснащен новейшим оборудованием и способен принимать крупные воздушные лайнеры. Вчера, благодаря открытой накануне рулежной дорожке, волгоградский аэропорт впервые принял Боинг 767−300 вместимостью 340 человек. Самолёт-гигант увез из города 299 пассажиров. Поток желающих посетить наш город-герой растет на глазах. Начиная с 2018 года, средства будут перераспределяться в соответствии с потребностями территорий региона, заявил Андрей Бочаров.

Жители проинформировали губернатора о том, что в хуторе Страхов более 50 домов до сих пор не газифицированы. Положение осложняется тем, что у района имеются непогашенные долги перед газовиками. Андрей Бочаров предложил районным властям исполнить свои обязательства, погасить долги, и при этом условии хутор будет включен в план газификации следующего года.

Прозвучало обращение по ремонту двух учреждений культуры региона. Жители попросили помочь в этом вопросе депутата Госдумы от Волгоградской области Александра Носова. Андрей Бочаров отметил, что депутаты Госдумы являются активными помощниками в решении проблем области. Незавидное положение учреждений культуры является характерным для всего региона, и оно будет решаться комплексно, подчеркнул губернатор.

Существуют проблемы и в состоянии материально-технической базы медицинских учреждений района. За последние три года здесь произошли положительные изменения, в районе самый высокий показатель по обеспеченности медперсоналом. Центральной районной больнице выделено 641 тыс. рублей на благоустройство. Планируется закупка оборудования. Однако три фельдшерско-акушерских пункта нуждаются в обновлении. И этот пункт включен губернатором в перечень поручений.

Губернатор проинформировал собравшихся, что все вопросы, которые не смогли найти своего решения на месте, будут взяты под строгий контроль. Их исполнение будет доведено до сведения киквидзенцев.