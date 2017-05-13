Аксенов поручил привести в порядок прибрежную зону Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки поручил привести в порядок прибрежную территорию города Керчь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки поручил привести в порядок прибрежную территорию города Керчь.
«Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и не ухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация не приемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава республики отметил, что городской пляж является практически
По его словам, новый глава керченской администрации Сергей Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и пообещал устранить их за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет заниматься уборкой на данных территориях.