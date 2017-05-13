Аксенов поручил привести в порядок прибрежную зону Керчи

«Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и не ухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация не приемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава республики отметил, что городской пляж является практически образцово-показательным, но прилегающая к нему прибрежная зона представляет собой пример «бесхозяйственности». «Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку», — отметил Аксенов.