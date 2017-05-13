Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Эксперты предупредили об опасности веганства для детей
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Киркоров опубликовал уникальное фото юной Пугачевой
"Трамп унизил главу МИД Украины": соцсети обсудили
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
10:42 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поручил привести в порядок прибрежную зону Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки поручил привести в порядок прибрежную территорию города Керчь.

«Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и не ухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация не приемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава республики отметил, что городской пляж является практически образцово-показательным, но прилегающая к нему прибрежная зона представляет собой пример «бесхозяйственности». «Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку», — отметил Аксенов.

По его словам, новый глава керченской администрации Сергей Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и пообещал устранить их за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет заниматься уборкой на данных территориях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Джонсон допустил, что РФ может повлиять на выборы в Британии
ИИХФ выбрала лучшие голы и сейвы восьмого игрового дня ЧМ-2017
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Первую государственную русскоязычную школу откроют на Манхэттене
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь