Глава Беларуси встретился с руководством сырьевого трейдера Glencore

«Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания — шестая в Европе — не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.

«Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям», — передает слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Glencore является одним из акционеров принадлежащей Гуцериеву «РуссНефти».

Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.