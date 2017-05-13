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14:00 (мск), источник: УНИАН

Полиция обсудила с депутатом ЕП проведение многотысячного гей-парада в Киеве

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала киевскую полицию обеспечить безопасность участников «Марша равенства» ЛГБТ-сообщества, запланированного на 18 июня.

Источник: УНИАН

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, об этом она сказала на встрече с начальником Главного управления Нацполиции в столице Андреем Крищенко.

Указываются, что Хармс поблагодарила столичных полицейских за профессионализм во время проведения аналогичного марша в прошлом году. Несмотря на попытки провокаций и угрозы от радикально настроенных граждан, участники мероприятия чувствовали себя в безопасности.

«В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников — это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка», — отметила Хармс.

Крищенко согласился с депутатом ЕП в том, что риск провокаций существует всегда.

Вместе с тем, по его словам, киевская полиция понимает задачи, которые ставит перед ней общество, поэтому готова к любым вызовам.

«Пока еще не известно, где и когда состоится марш, но мы открыты к диалогу с организаторами мероприятия, готовы услышать предложения. У нас имеется взаимодействие с другими службами, и в комплексе это поможет обеспечить правопорядок на должном уровне», — подчеркнул Крищенко.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» состоится в рамках прайд-недели «КиевПрайд-2017» (9—18 июня). В этом году организаторы планируют примерно вдвое увеличить маршрут (в прошлом году — около 750 м), а также ожидается большее число участников мероприятия.

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