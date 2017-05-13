Полиция обсудила с депутатом ЕП проведение многотысячного гей-парада в Киеве
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала киевскую полицию обеспечить безопасность участников «Марша равенства»
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала киевскую полицию обеспечить безопасность участников «Марша равенства»
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, об этом она сказала на встрече с начальником Главного управления Нацполиции в столице Андреем Крищенко.
Указываются, что Хармс поблагодарила столичных полицейских за профессионализм во время проведения аналогичного марша в прошлом году. Несмотря на попытки провокаций и угрозы от радикально настроенных граждан, участники мероприятия чувствовали себя в безопасности.
«В этом году существует риск получить большой вызов, поскольку в этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников — это вдвое больше, чем ранее. Однако четкое взаимодействие между правоохранительными подразделениями в прошлом году, которое увидело мировое сообщество, дает надежду, что на этот раз полиция сделает все для поддержания правопорядка», — отметила Хармс.
Крищенко согласился с депутатом ЕП в том, что риск провокаций существует всегда.
Вместе с тем, по его словам, киевская полиция понимает задачи, которые ставит перед ней общество, поэтому готова к любым вызовам.
«Пока еще не известно, где и когда состоится марш, но мы открыты к диалогу с организаторами мероприятия, готовы услышать предложения. У нас имеется взаимодействие с другими службами, и в комплексе это поможет обеспечить правопорядок на должном уровне», — подчеркнул Крищенко.
Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» состоится в рамках