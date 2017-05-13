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11:23 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевстве

Борис Джонсон предположил, что Владимир Путин заинтересован в ослаблении Лондона.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава британского МИД Борис Джонсон полагает, что Россия может повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании.

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Такое мнение глава британского дипведомства выразил в интервью, опубликованном в газете Daily Telegraph.

«Я думаю, что это реальная возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В этом связи министр вспомнил о слухах вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции. «Нам представляется совершенно очевидным, что именно он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) сделал это в США, абсолютно очевидно, что он сделал это во Франции», — подчеркнул Джонсон.

Он предположил, что Путин заинтересован в ослаблении Великобритании. «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин захочет помочь лидеру британской оппозиции Джереми Корбину завоевать побольше мест в Палате общин британского парламента.

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Премьер-министр Тереза Мэй, возглавляющая правящую Консервативную партию, назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня.

Опросы общественного мнения показывают, что лейборист Корбин практически не имеет шансов победить.

На этой неделе социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании: за тори готовы проголосовать 49% избирателей, за лейбористов — 27%.

Справка
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Комментарии
1
ваня иванов
да сколько же можно.... Россия уже влияет на всех от лимпопо до америки а вроде бы как региональная страна.....
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