Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевстве

ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава британского МИД Борис Джонсон полагает, что Россия может повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании.

Такое мнение глава британского дипведомства выразил в интервью, опубликованном в газете Daily Telegraph.

«Я думаю, что это реальная возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В этом связи министр вспомнил о слухах вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции. «Нам представляется совершенно очевидным, что именно он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) сделал это в США, абсолютно очевидно, что он сделал это во Франции», — подчеркнул Джонсон.

Он предположил, что Путин заинтересован в ослаблении Великобритании. «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин захочет помочь лидеру британской оппозиции Джереми Корбину завоевать побольше мест в Палате общин британского парламента.