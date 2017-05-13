Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевстве
Борис Джонсон предположил, что Владимир Путин заинтересован в ослаблении Лондона.
Борис Джонсон предположил, что Владимир Путин заинтересован в ослаблении Лондона.
ЛОНДОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава британского МИД Борис Джонсон полагает, что Россия может повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании.
Такое мнение глава британского дипведомства выразил в интервью, опубликованном в газете Daily Telegraph.
«Я думаю, что это реальная возможность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В этом связи министр вспомнил о слухах вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции. «Нам представляется совершенно очевидным, что именно он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) сделал это в США, абсолютно очевидно, что он сделал это во Франции», — подчеркнул Джонсон.
Он предположил, что Путин заинтересован в ослаблении Великобритании. «Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин захочет помочь лидеру британской оппозиции Джереми Корбину завоевать побольше мест в Палате общин британского парламента.
Опросы общественного мнения показывают, что лейборист Корбин практически не имеет шансов победить.
На этой неделе социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании: за тори готовы проголосовать 49% избирателей, за лейбористов — 27%.