В Беларуси отмечается День государственных герба и флага

«Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг объединяют граждан суверенной Беларуси, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.