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11:34 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси отмечается День государственных герба и флага

Александр Лукашенко по этому случаю поздравил жителей Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

«Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг объединяют граждан суверенной Беларуси, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

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