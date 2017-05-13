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12:23 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили Киеву убрать из конституции раздел о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек предложил украинским коллегам внести поправки в Конституцию Украины, исключив десятый раздел «Автономная Республика Крым».

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальное интернет-представительство президента Украины сообщило, что Конституционная комиссия создала рабочую группу по наработке предложений изменений и дополнений в конституцию Украины относительно автономной Республики Крым (раздел 10 основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты — представители парламентских фракций. Первое заседание намечено на 22 мая.

«С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае основной документ страны выглядит не более чем фейк», — сказал РИА Новости Бальбек.

Он призвал украинских политиков «не пребывать в несбыточных иллюзиях» и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым. «Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий», — подчеркнул депутат.

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