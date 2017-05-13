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12:24 (мск), источник: Вести - Калининград

В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО

В Эстонию 12 мая прибыли шесть кораблей НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

«Корабли входят в две постоянные военно-морские группировки НАТО и примут участие в различных упражнениях и мероприятиях», — говорится в сообщении. Также в задачу входит пополнение запаса и предоставление отдыха морякам.

В 1-ю противоминную группировку входят четыре корабля: флагман Wambola из Эстонии, тральщики Hinnoey из Норвегии, Ramsey из Великобритании, Primula из Бельгии. В состав 2-й постоянной группировки НАТО входят два корабля: флагман Roald Amundsen из Норвегии и Evertsen из Нидерландов.

В Эстонии в понедельник начались крупнейшие в новейшей истории страны учения, в которых принимают участия около 9000 человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву. В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии. В учениях примут участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона.

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