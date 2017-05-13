В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО
В Эстонию 12 мая прибыли шесть кораблей НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на
В Эстонию 12 мая прибыли шесть кораблей НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на
«Корабли входят в две постоянные
В 1-ю противоминную группировку входят четыре корабля: флагман Wambola из Эстонии, тральщики Hinnoey из Норвегии, Ramsey из Великобритании, Primula из Бельгии. В состав 2-й постоянной группировки НАТО входят два корабля: флагман Roald Amundsen из Норвегии и Evertsen из Нидерландов.
В Эстонии в понедельник начались крупнейшие в новейшей истории страны учения, в которых принимают участия около 9000 человек, в том числе и военнослужащие из