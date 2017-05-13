В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО

«Корабли входят в две постоянные военно-морские группировки НАТО и примут участие в различных упражнениях и мероприятиях», — говорится в сообщении. Также в задачу входит пополнение запаса и предоставление отдыха морякам.

В 1-ю противоминную группировку входят четыре корабля: флагман Wambola из Эстонии, тральщики Hinnoey из Норвегии, Ramsey из Великобритании, Primula из Бельгии. В состав 2-й постоянной группировки НАТО входят два корабля: флагман Roald Amundsen из Норвегии и Evertsen из Нидерландов.