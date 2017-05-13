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12:54 (мск), источник: Вести - Калининград

«Адмирал Владимирский» вышел в Индийский океан

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках океанографического похода проводит работы в Аденском заливе.

Судно вышло из Кронштадта 6 апреля, преодолело Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» вышел в Атлантический океан, миновал Гибралтар и Средиземное море, оставив за кормой более 6 тысяч морских миль.

В рамках одиночного плавания экипаж побывал с деловым заходом в порту Монако. Там судно находилось в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

В Индийском океане экипаж «Адмирала Владимирского обследует вновь обнаруженные отличительные глубины и навигационные опасности, составит характеристики районов плавания, а также проведет сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.

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