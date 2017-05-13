Лукашенко направился в Пекин с официальным визитом
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китайскую народную республику (КНР), сообщили государственные СМИ Беларуси.
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китайскую народную республику (КНР), сообщили государственные СМИ Беларуси.
Рабочий визит в Пекин, в ходе которого белорусский лидер встретится с высшим руководством КНР, пройдет
Самолет белорусского президента в субботу в первой половине дня вылетел из Национального аэропорта Минск.
Согласно информации из открытых источников в Интернете, авиакомпания Belavia эксплуатирует Boeing 767−300ER (б/н EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (б/н EW-001PA) и Ту-154M (б/н EW-85815) для использования президентом и
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на
Также запланированы встречи и переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.