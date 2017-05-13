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13:18 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко направился в Пекин с официальным визитом

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китайскую народную республику (КНР), сообщили государственные СМИ Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Рабочий визит в Пекин, в ходе которого белорусский лидер встретится с высшим руководством КНР, пройдет 13—16 мая.

Самолет белорусского президента в субботу в первой половине дня вылетел из Национального аэропорта Минск.

Согласно информации из открытых источников в Интернете, авиакомпания Belavia эксплуатирует Boeing 767−300ER (б/н EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (б/н EW-001PA) и Ту-154M (б/н EW-85815) для использования президентом и премьер-министром Беларуси. Вместо традиционной голубой раскраски самолёт окрашен в красные и зелёные тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись «Беларусь» на кириллице и латинице. На хвосте изображён государственный герб страны.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы государства, в китайской столице Лукашенко примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». На площадке форума Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте.

Также запланированы встречи и переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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