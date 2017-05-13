Туроператоры заявили о необходимости доработать механизм курортного сбора

«Например, в отелях Рима ежегодно останавливаются около 30 миллионов человек, а в Италии — более 60 миллионов человек. Нам о таких цифрах можно только мечтать», — сказал представитель АТА.

Мкртчян напомнил, что в некоторых российских городах средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, москвичи, прилетая в Сочи, заплатят 100 рублей с человека в день, а люди, которые живут на отдыхе у бабушек за 300 рублей в сутки, платить еще 100 рублей не будут, так как для них 100 рублей — это одна треть стоимости проживания.

«Поэтому курортный сбор нужно дифференцировать. Проблема в том, что законодатели не предлагают это делать. Нужно вводить отдельный налог для отелей разной категории звездности, и совсем отдельный налог для мест проживания, не имеющих сертификацию», — уверен Мкртчян.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.