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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Туроператоры заявили о необходимости доработать механизм курортного сбора

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости. Размер курортного сбора, который в экспериментальном порядке будет введен в четырех регионах России, должен быть дифференцирован по категории мест размещения туристов, считает член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Источник: РИА Новости

Выступая на VIII конференции АТА «Актуальные вопросы внутреннего туризма», он отметил, что курортный сбор — вещь неплохая для развитых курортов и туристических стран.

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«Например, в отелях Рима ежегодно останавливаются около 30 миллионов человек, а в Италии — более 60 миллионов человек. Нам о таких цифрах можно только мечтать», — сказал представитель АТА.

Мкртчян напомнил, что в некоторых российских городах средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, москвичи, прилетая в Сочи, заплатят 100 рублей с человека в день, а люди, которые живут на отдыхе у бабушек за 300 рублей в сутки, платить еще 100 рублей не будут, так как для них 100 рублей — это одна треть стоимости проживания.

«Поэтому курортный сбор нужно дифференцировать. Проблема в том, что законодатели не предлагают это делать. Нужно вводить отдельный налог для отелей разной категории звездности, и совсем отдельный налог для мест проживания, не имеющих сертификацию», — уверен Мкртчян.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

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