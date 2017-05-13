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13:49 (мск), источник: Интерфакс

США пообещали подготовить предложения по разрешению ситуации с собственностью РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — США в ближайшее время подготовят предложения для разблокирования ситуации вокруг российской собственности в Америке, изъятой у российской стороны предыдущей администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года.

Источник: РИА "Новости"

«Американские партнеры сейчас сказали, что в ближайшее время подготовят предложения, чтобы начать конкретную работу для разблокирования этой ситуации», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

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Глава МИД России Сергей Лавров во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в США осознают неправомерность ареста российской дипломатической собственности в США. По его словам, «этот вопрос стоит особняком».

Власти США «не отрицают, что она наша», добавил министр. Кроме того, заметил Лавров, все понимают, что «это неправомерные действия».

В декабре 2106 года американский президент Барак Обама перед уходом с поста главы государства ввел ряд новых санкций в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России.

Комментарии
3
Юрий Жданов
С каждым днем становиться теплее, будем ждать, что морозные - холодные отношения уйдут в прошлое.
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Иван Петров
Если в СГА понимают неправомерность, для чего нужны какие-то разработки?
Пущай Трамп покажет, какой он шустрый, не на словах, а на делах.
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Андрей Гончаров
Ещё один щелчок по носу Обамы.
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