США пообещали подготовить предложения по разрешению ситуации с собственностью РФ

«Американские партнеры сейчас сказали, что в ближайшее время подготовят предложения, чтобы начать конкретную работу для разблокирования этой ситуации», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

Глава МИД России Сергей Лавров во время недавнего визита в Вашингтон заявил, что в США осознают неправомерность ареста российской дипломатической собственности в США. По его словам, «этот вопрос стоит особняком».

Власти США «не отрицают, что она наша», добавил министр. Кроме того, заметил Лавров, все понимают, что «это неправомерные действия».

В декабре 2106 года американский президент Барак Обама перед уходом с поста главы государства ввел ряд новых санкций в отношении России. Из США выслали 35 российских дипломатов. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России.