Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю
В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). Сегодня незадолго до начала федерального Сабантуя-2017 в Астрахани Президент Республики Татарстан в сопровождении губернатора Астраханской области принял участие в торжественной церемонии открытия памятника татарскому
Бюст поэту установлен в центре города в сквере Астраханского государственного университета. Инициаторами установки памятника выступили Астраханская региональная общественная организация «Общество татарской национальной культуры “Дуслык”» и начальник гарнизона Знаменска
Астраханцев поприветствовал Президент РТ. Он отметил, что на этой неделе вся страна отмечала один из главных российских праздников — День Победы. «Эта память живет вместе с нами. Мы никогда не забудем о тех, кто завоевал победу, будем помнить об участниках войны и тружениках тыла. И сегодня мы открываем памятник герою, который стал символом мужества и патриотизма, — Мусе Джалилю», — сказал Рустам Минниханов.
Лидер Татарстана поблагодарил губернатора Астраханской области, скульпторов и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. «Мы очень польщены, что в Астрахани появился памятник Мусе Джалилю. Память о наших героях должна жить вечно. Вы для этого сделали очень большое, доброе дело», — отметил Рустам Минниханов.
Как известно, в мирное время, до начала Великой Отечественной войны, Муса Джалиль посещал Астрахань и писал репортажи о городе, о местных овощеводах и рыбаках. Как сообщил Александр Жилкин, одна из исторических улиц Астрахани носит имя татарского
«Находясь в плену, Муса Джалиль продолжал бороться, писал свои стихи. Это пример того, как нужно любить свое Отечество, никогда не предавать его и защищать даже ценой собственной жизни», — сказал он.
Затем Рустам Минниханов и Александр Жилкин сдернули полотно с памятника, состоялось возложение цветов к новому монументу.