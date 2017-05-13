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14:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов открыл в Астрахани памятник Мусе Джалилю

В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). Сегодня незадолго до начала федерального Сабантуя-2017 в Астрахани Президент Республики Татарстан в сопровождении губернатора Астраханской области принял участие в торжественной церемонии открытия памятника татарскому поэту-герою и журналисту Мусе Джалилю.

Бюст поэту установлен в центре города в сквере Астраханского государственного университета. Инициаторами установки памятника выступили Астраханская региональная общественная организация «Общество татарской национальной культуры “Дуслык”» и начальник гарнизона Знаменска генерал-майор Леонид Михолап.

Астраханцев поприветствовал Президент РТ. Он отметил, что на этой неделе вся страна отмечала один из главных российских праздников — День Победы. «Эта память живет вместе с нами. Мы никогда не забудем о тех, кто завоевал победу, будем помнить об участниках войны и тружениках тыла. И сегодня мы открываем памятник герою, который стал символом мужества и патриотизма, — Мусе Джалилю», — сказал Рустам Минниханов.

Лидер Татарстана поблагодарил губернатора Астраханской области, скульпторов и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. «Мы очень польщены, что в Астрахани появился памятник Мусе Джалилю. Память о наших героях должна жить вечно. Вы для этого сделали очень большое, доброе дело», — отметил Рустам Минниханов.

Как известно, в мирное время, до начала Великой Отечественной войны, Муса Джалиль посещал Астрахань и писал репортажи о городе, о местных овощеводах и рыбаках. Как сообщил Александр Жилкин, одна из исторических улиц Астрахани носит имя татарского поэта-героя. Он подчеркнул, что Муса Джалиль является примером для подражания для всех россиян.

«Находясь в плену, Муса Джалиль продолжал бороться, писал свои стихи. Это пример того, как нужно любить свое Отечество, никогда не предавать его и защищать даже ценой собственной жизни», — сказал он.

Затем Рустам Минниханов и Александр Жилкин сдернули полотно с памятника, состоялось возложение цветов к новому монументу.

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