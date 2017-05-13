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14:51 (мск), источник: "Российская газета"

Черноморский флот получил более 50 новых кораблей

С момента вхождения Крыма в состав России Черноморский флот получил более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

Об этом сообщил командующий ЧФ адмирал Александр Витко, выступая на митинге, посвященном празднованию 234-й годовщины со дня основания Черноморского флота.

— В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» уже действует второй фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен», на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка «Краснодар», — цитирует Витко отдел информационного обеспечения ЧФ.

Командующий напомнил, что с начала 2017 года были подняты флаги на двух новых противодиверсионных катерах проекта «Раптор», буксире и гидрографическом катере, поступивших на вооружение ЧФ.

— До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата «адмиральской серии» — «Адмирал Макаров», а также двух подводных лодок проекта 636.3 — «Колпино» и «Великий Новгород», — добавил Витко.

Праздничные мероприятия начались сегодня туром с торжественного подъема флагов на кораблях ЧФ. Затем во флотском храме Архистратига Михаила состоялся молебен во славу моряков. После этого у памятника основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II прошел митинг, в котором приняли участие члены Военного совета ЧФ, руководство Севастополя и Республики Крым, представители общественных организаций, духовенство.

В честь праздника моряки соединений и воинских частей ЧФ возложили цветы к памятным знакам Черноморской эскадры, первому командующему флотом вице-адмиралу Клокачеву, адмиралу Корнилову, к бюстам адмиралов Лазарева, Кузнецова, матроса Петра Кошки, к мемориальному комплексу «Витязям Черноморских глубин», а также к памятникам адмиралам Нахимову и Сенявину.

Вечером в Доме офицеров флота состоится праздничный концерт Ансамбля песни и пляски ЧФ, а на эстраде Приморского бульвара выступит военный оркестр центра обеспечения управления ЧФ.

Справка

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф. А. Клокачева. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом.

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