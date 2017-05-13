Севастополь отметил 234-ю годовщину основания Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Праздничный митинг в честь 234-й годовщины создания Черноморского флота (ЧФ) прошел в субботу в Севастополе, у памятника Екатерине II, основавшей флот и его главную базу — город Севастополь.

«Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения. За последние три года соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов», — сказал на торжественном митинге командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко, поздравляя моряков-черноморцев с праздником.

Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, затем в храме Архистратига Михаила состоялся молебен во славу моряков. Черноморцы по традиции возложили венки и цветы к памятникам флотоводцев. Продолжится праздник концертами ансамбля песни и пляски ЧФ в Доме офицеров флота и оркестра Черноморского флота на летней эстраде Приморского бульвара.