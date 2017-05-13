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13:55 (мск), источник: ТАСС

Севастополь отметил 234-ю годовщину основания Черноморского флота

Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, а у памятника Екатерине II состоялся торжественный митинг.

Источник: Reuters

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Праздничный митинг в честь 234-й годовщины создания Черноморского флота (ЧФ) прошел в субботу в Севастополе, у памятника Екатерине II, основавшей флот и его главную базу — город Севастополь.

«Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения. За последние три года соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов», — сказал на торжественном митинге командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко, поздравляя моряков-черноморцев с праздником.

Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, затем в храме Архистратига Михаила состоялся молебен во славу моряков. Черноморцы по традиции возложили венки и цветы к памятникам флотоводцев. Продолжится праздник концертами ансамбля песни и пляски ЧФ в Доме офицеров флота и оркестра Черноморского флота на летней эстраде Приморского бульвара.

В 2017 году на ЧФ были подняты флаги на двух новых противодиверсионных катерах проекта «Раптор», новом буксирном судне и гидрографическом катере. До конца года планируется прибытие в Черное море еще одного фрегата — «Адмирал Макаров» и двух подводных лодок проекта 636.3 — «Колпино» и «Великий Новгород». «На переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка «Краснодар». В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» действует второй фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен», — добавил Витко.

День Черноморского флота отмечается 13 мая с 1996 года. В 1783 году после присоединения Крыма к России императрица Екатерина II подписала указ о создании флота на Черном море. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова, вошли 11 кораблей Азовской флотилии, позже к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.

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