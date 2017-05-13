В Луганске выступил известный российский певец
Вчера в центре «ЛНР» прошел концерт, в котором принял участие российский певец Александр Маршал.
Вчера в центре «ЛНР» прошел концерт, в котором принял участие российский певец Александр Маршал.
Об этом пишет «Сегодня».
Концерт приурочен к так называемому «референдуму» об «отделении от Украины».
Кроме Маршала, в «ЛНР» также выступили группы «Челси», «Авиатор» и «Мираж».
К слову, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса уже неоднократно выступал российский певец Иосиф Кобзон.
Ранее российского певца Григория Лепса внесли в список «Чистилище» базы «Миротворец».