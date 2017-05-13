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14:40 (мск), источник: Ictv.ua

В Луганске выступил известный российский певец

Вчера в центре «ЛНР» прошел концерт, в котором принял участие российский певец Александр Маршал.

Об этом пишет «Сегодня».

Концерт приурочен к так называемому «референдуму» об «отделении от Украины».

Кроме Маршала, в «ЛНР» также выступили группы «Челси», «Авиатор» и «Мираж».

К слову, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса уже неоднократно выступал российский певец Иосиф Кобзон.

Ранее российского певца Григория Лепса внесли в список «Чистилище» базы «Миротворец».

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