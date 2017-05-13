В Луганске выступил известный российский певец

Об этом пишет «Сегодня».

Концерт приурочен к так называемому «референдуму» об «отделении от Украины».

Кроме Маршала, в «ЛНР» также выступили группы «Челси», «Авиатор» и «Мираж».

К слову, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса уже неоднократно выступал российский певец Иосиф Кобзон.

Ранее российского певца Григория Лепса внесли в список «Чистилище» базы «Миротворец».