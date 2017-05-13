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15:51 (мск), источник: БЕЛТА

Закон о судебных исполнителях вступает в силу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый в 2016 году закон Беларуси «О судебных исполнителях» вступает в законную силу 13 мая, закон «Об исполнительном производстве» — 16 мая, сообщает БЕЛТА.

Законы устанавливают концептуальные основы ведения исполнительного производства по всем категориям исполнительных документов. Новое законодательство во многом направлено на формирование единообразной правоприменительной практики в республике.

Как пояснили в Минюсте, устанавливается заявительный принцип возбуждения исполнительного производства. Он обусловлен наделением взыскателя (гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица) правом самостоятельно принимать решение о предъявлении исполнительного документа к исполнению и времени такого предъявления в пределах срока исковой давности.

Законами определены действия взыскателя до возбуждения исполнительного производства: обязанность предъявить исполнительный документ в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию (при взыскании задолженности с должника — юрлица или индивидуального предпринимателя), право направить исполнительный документ по месту получения должником — гражданином заработной платы (иных доходов). Закрепление этих подходов, по мнению Минюста, позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на судебных исполнителей и, с другой стороны, сократить сроки взыскания задолженности.

Законами устанавливаются не только права, но и обязанности сторон исполнительного производства. С вступлением в силу законов станет возможным возложить расходы по исполнению на взыскателя.

Кроме того, расширяется компетенция судебного исполнителя. Он, в частности, будет наделен правом замены стороны исполнительного производства, запрета на открытие должниками банковских счетов, вынесения постановления о задержании и принудительной отбуксировке (эвакуации) подлежащего аресту транспортного средства должника. Помимо этого расширяется перечень лиц, которые могут быть подвергнуты приводу, а также лиц, право которых на выезд из Беларуси может быть временно ограничено.

Совершенствуются подходы к оценке и реализации арестованного имущества, что позволит в целом ускорить процесс исполнения и сделать его более прозрачным и соответствующим современным стандартам.

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