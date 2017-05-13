Сенюк назначен военным прокурором сил АТО

«В пятницу, 12 мая 2017 года, в Краматорске заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО — полковника юстиции Олега Сенюка, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины», — говорится в сообщении.

По словам Матиоса, Сенюк обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

Олег Сенюк родился 25 мая 1979 года, учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Работал на должностях помощника прокурора Галицкого района Львова, старшего следователя прокуратуры Киева, в Службе безопасности Украины на должностях офицерского состава, следователя, а затем руководителя одного из отделов военной прокуратуры Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, Дарницкого прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. 24 марта 2015 года был назначен военным прокурором Западного региона Украины.

Ранее сообщалось, что военного прокурора сил АТО Константина Кулика обвиняют в незаконном обогащении. В случае признания судом вины ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.