В воронежской мэрии грядет еще одна громкая отставка

У мэра Воронежа состоялся разговор с руководителем управления имущественных и земельных отношений Натальей Махортовой о возможности ее ухода. Об этом заявил сам Александр Гусев в пятницу, 12 мая, отвечая на вопрос, уволена ли Махортова в связи с уголовным делом, возбужденным по факту мошенничества с муниципальной землей на Ленинском проспекте, 201.

Напомним, что на этом месте компания «Новый квартал» получила право на строительство многоэтажного дома, что вызвало конфликт с местными жителями, после которого губернатор велел стройку приостановить, а Следственное управление провело выемки документации в кабинетах мэрии, в том числе и у главы управления ИЗО.

Логичный в этой ситуации вопрос «не уволена ли Наталья Махортова?» глава города истолковал по-своему:

— Пока не уволена. Но у меня был с ней разговор о возможном уходе. Это не связано с ситуацией на Ленинском проспекте, 201, у меня и без того накопилось достаточное количество претензий к работе управления. Возможно, решение о ее отставке я и приму.

Также он заявил, что вероятная отставка Натальи Махортовой не связана и с другим событием — результатами конкурса по продаже имущества «Воронежской горэлектросети». По словам Гусева, она никак не могла повлиять на результат конкурса.

Отметим, что до прихода на работу в мэрию Наталя Махортова трудилась в областных структурах власти, в том числе в департаменте имущественных и земельных отношений в ту пору, когда его возглавлял нынешний областной вице-премьер Максим Увайдов.

Александр Гусев также сообщил, что у него есть поручение губернатора — договориться с владельцем «Нового квартала» Тофиком Магеррамовым, чтобы застройщик нашел компромисс с жителями домов, окружающих скандальную стройку. Речь идет о том, чтобы застройщик произвел комплексное благоустройство прилегающей территории.

Но пока мэру так и не удалось выполнить поручение Алексея Гордеева, поскольку вот уже полторы недели не получается связаться с застройщиком. Исчезли даже все сотрудники компании.

— Так что договариваться просто не с кем, — констатировал мэр.

Из этих слов стала ясна перспектива стройки на Ленинском проспекте. Очевидно, что о сносе строящегося здания нет и речи. А поиски компромисса могут тянуться бесконечно.

Что касается уголовного дела, то и на это счет у Александра Гусева есть своя точка зрения:

— Пока обвинение никому из сотрудников администрации не предъявлено. И если не было факта взятки — то и состава преступления в действиях наших сотрудников нет, я считаю.

Таким образом мэр взял под защиту всех работников мэрии, кого упоминали в связи с расследованием этого уголовного дела. В сущности, он предложил следователям доказать, что Надежда Савицкая, Наталья Махортова и Владимир Астанин брали взятки за то, что муниципальная земля оказалась в частных руках. А доказать взятку практически невозможно, если деньги не переводились на банковскую карту, как в случае с Антоном Шевелевым. Или если чиновников не брали с поличным.

Но и этого не было. Скорее всего, никто из упомянутых сотрудников мэрии за эту сделку вообще ничего не получил. Поскольку, как утверждают знающие люди, собственность города Воронежа не отчуждается без ведома или указания соответствующих подразделений областной власти.

Автор: Герман Полтаев.