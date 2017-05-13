Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
15:25 (мск), источник: Время Воронежа

В воронежской мэрии грядет еще одна громкая отставка

У градоначальника накопилось «достаточно претензий» к главе управления имущественных и земельных отношений.

У мэра Воронежа состоялся разговор с руководителем управления имущественных и земельных отношений Натальей Махортовой о возможности ее ухода. Об этом заявил сам Александр Гусев в пятницу, 12 мая, отвечая на вопрос, уволена ли Махортова в связи с уголовным делом, возбужденным по факту мошенничества с муниципальной землей на Ленинском проспекте, 201.

Напомним, что на этом месте компания «Новый квартал» получила право на строительство многоэтажного дома, что вызвало конфликт с местными жителями, после которого губернатор велел стройку приостановить, а Следственное управление провело выемки документации в кабинетах мэрии, в том числе и у главы управления ИЗО.

Логичный в этой ситуации вопрос «не уволена ли Наталья Махортова?» глава города истолковал по-своему:

— Пока не уволена. Но у меня был с ней разговор о возможном уходе. Это не связано с ситуацией на Ленинском проспекте, 201, у меня и без того накопилось достаточное количество претензий к работе управления. Возможно, решение о ее отставке я и приму.

Также он заявил, что вероятная отставка Натальи Махортовой не связана и с другим событием — результатами конкурса по продаже имущества «Воронежской горэлектросети». По словам Гусева, она никак не могла повлиять на результат конкурса.

Отметим, что до прихода на работу в мэрию Наталя Махортова трудилась в областных структурах власти, в том числе в департаменте имущественных и земельных отношений в ту пору, когда его возглавлял нынешний областной вице-премьер Максим Увайдов.

Александр Гусев также сообщил, что у него есть поручение губернатора — договориться с владельцем «Нового квартала» Тофиком Магеррамовым, чтобы застройщик нашел компромисс с жителями домов, окружающих скандальную стройку. Речь идет о том, чтобы застройщик произвел комплексное благоустройство прилегающей территории.

Но пока мэру так и не удалось выполнить поручение Алексея Гордеева, поскольку вот уже полторы недели не получается связаться с застройщиком. Исчезли даже все сотрудники компании.

— Так что договариваться просто не с кем, — констатировал мэр.

Из этих слов стала ясна перспектива стройки на Ленинском проспекте. Очевидно, что о сносе строящегося здания нет и речи. А поиски компромисса могут тянуться бесконечно.

Что касается уголовного дела, то и на это счет у Александра Гусева есть своя точка зрения:

— Пока обвинение никому из сотрудников администрации не предъявлено. И если не было факта взятки — то и состава преступления в действиях наших сотрудников нет, я считаю.

Таким образом мэр взял под защиту всех работников мэрии, кого упоминали в связи с расследованием этого уголовного дела. В сущности, он предложил следователям доказать, что Надежда Савицкая, Наталья Махортова и Владимир Астанин брали взятки за то, что муниципальная земля оказалась в частных руках. А доказать взятку практически невозможно, если деньги не переводились на банковскую карту, как в случае с Антоном Шевелевым. Или если чиновников не брали с поличным.

Но и этого не было. Скорее всего, никто из упомянутых сотрудников мэрии за эту сделку вообще ничего не получил. Поскольку, как утверждают знающие люди, собственность города Воронежа не отчуждается без ведома или указания соответствующих подразделений областной власти.

Автор: Герман Полтаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь