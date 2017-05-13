Александр Гусев не исключил второго срока на посту воронежского мэра

Обстоятельства могут повлиять на решение Александра Гусева не идти в мэры на второй срок. Об этом заявил сам Александр Викторович, отвечая на вопрос интернет-газеты «Время Воронежа», в ходе брифинга в пятницу, 12 мая.

Напомним, в декабре прошлого года после того, как гордума приняла скандальное решение об отмене всенародных выборов мэра, Александр Гусев заявил, что «никогда не собирался на второй срок», и это его решение не зависит от способа избрания мэра.

Но теперь он был уже не столь категоричен. Сказав, что по-прежнему придерживается решения не идти на второй срок, он добавил, что «жизнь сложнее, чем простые ответы «да» и «нет», и обстоятельства могут повлиять на его окончательное решение по этому вопросу.

Он привел слова многоопытного руководителя Лискинского района Виктора Шевцова о том, что тяжело работать только первый срок, а потом начинаешь, что называется входить во вкус, понимать и масштаб проблем и пути их решения.

— Но в моем понимании, — признался Гусев, — правильная система управления — это, когда неважно, кто является главным руководителем, но общее направление ясно для всех и все осознанно работают в этом направлении.

Вот когда это общее направление меняется с приходом нового руководителя — тогда, сказал мэр, жди беды.

И привел в пример себя: когда он возглавил администрацию города, то не ставил целью ломать устоявшийся порядок вещей, а попытался задать то самое направление общей деятельности, которое считает правильным.

Попутно он пояснил, что резкое декабрьское заявление не повлияло на отношение к нему губернатора и членов областного правительства: «Не было ни упреков, ни обид».

— Личностные отношения с абсолютным большинством коллег в областном правительстве, — сказал он, — у меня сложились товарищеские.

И добавил, что противоречия, конечно, есть, но стороны находятся в постоянном диалоге.

То, что Александр Гусев допустил возможность пойти в мэры на второй срок, подтверждает, что диалог этот принес свои плоды.

Автор: Герман Полтаев.