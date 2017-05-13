Александр Гусев не исключил второго срока на посту воронежского мэра
Градоначальник перестал быть категоричным относительно своего административного будущего.
Градоначальник перестал быть категоричным относительно своего административного будущего.
Обстоятельства могут повлиять на решение Александра Гусева не идти в мэры на второй срок. Об этом заявил сам Александр Викторович, отвечая на вопрос
Напомним, в декабре прошлого года после того, как гордума приняла скандальное решение об отмене всенародных выборов мэра, Александр Гусев заявил, что «никогда не собирался на второй срок», и это его решение не зависит от способа избрания мэра.
Но теперь он был уже не столь категоричен. Сказав, что
Он привел слова многоопытного руководителя Лискинского района Виктора Шевцова о том, что тяжело работать только первый срок, а потом начинаешь, что называется входить во вкус, понимать и масштаб проблем и пути их решения.
— Но в моем понимании, — признался Гусев, — правильная система управления — это, когда неважно, кто является главным руководителем, но общее направление ясно для всех и все осознанно работают в этом направлении.
Вот когда это общее направление меняется с приходом нового руководителя — тогда, сказал мэр, жди беды.
И привел в пример себя: когда он возглавил администрацию города, то не ставил целью ломать устоявшийся порядок вещей, а попытался задать то самое направление общей деятельности, которое считает правильным.
Попутно он пояснил, что резкое декабрьское заявление не повлияло на отношение к нему губернатора и членов областного правительства: «Не было ни упреков, ни обид».
— Личностные отношения с абсолютным большинством коллег в областном правительстве, — сказал он, — у меня сложились товарищеские.
И добавил, что противоречия, конечно, есть, но стороны находятся в постоянном диалоге.
То, что Александр Гусев допустил возможность пойти в мэры на второй срок, подтверждает, что диалог этот принес свои плоды.
Автор: Герман Полтаев.