Никто не хочет быть вице-мэром Воронежа по градостроительству

Вакансия заместителя главы города Воронежа по градостроительству будет заполнена в течение месяца. Об этом заявил мэр Александр Гусев, в пятницу, 12 мая, в ходе брифинга, состоявшегося после заседания гордумы. При этом он подчеркнул, что месяц — это «крайний срок».

Напомним, что это кресло опустело в конце марта после ухода Владимира Астанина. Александр Гусев признался, что поначалу он вообще хотел сократить эту должность и создать новую — вице-мэр — главный архитектор. Но после консультаций с руководителями строительных компаний и «коллегами из областного правительства» было принято решение: сохранить все как есть.

С тех пор мы находимся в активном поиске, сказал мэр. Предлагали этот пост топ-менеджерам строительных компаний — они все как один отказались. Пытались найти подходящего человека в муниципальных районах — не нашли.

Сам Александр Гусев сказал, что столкнулся с серьезной проблемой: снижение интереса к муниципальной службе — особенно в части работы заместителем главы. Проблема это, по его мнению, вызвана чрезмерным контролем за деятельностью муниципалов.

— На данный момент, — заявил он, — реальной кандидатуры на пост вице-мэра по градостроительству у меня нет.

В настоящий момент идет поиск в научном сообществе региона.

Кажется, вузы — это последняя возможность найти достойного руководителя градостроительной отрасли города. Но не факт, что ученые люди согласятся променять неблагодарный университетский труд на чрезвычайно опасное поприще муниципального чиновника.

Автор: Герман Полтаев.