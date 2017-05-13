Никто не хочет быть вице-мэром Воронежа по градостроительству
Александр Гусев рассказал о неудачных поисках достойного заместителя.
Александр Гусев рассказал о неудачных поисках достойного заместителя.
Вакансия заместителя главы города Воронежа по градостроительству будет заполнена в течение месяца. Об этом заявил мэр Александр Гусев, в пятницу, 12 мая, в ходе брифинга, состоявшегося после заседания гордумы. При этом он подчеркнул, что месяц — это «крайний срок».
Напомним, что это кресло опустело в конце марта после ухода Владимира Астанина. Александр Гусев признался, что поначалу он вообще хотел сократить эту должность и создать новую —
С тех пор мы находимся в активном поиске, сказал мэр. Предлагали этот пост
Сам Александр Гусев сказал, что столкнулся с серьезной проблемой: снижение интереса к муниципальной службе — особенно в части работы заместителем главы. Проблема это, по его мнению, вызвана чрезмерным контролем за деятельностью муниципалов.
— На данный момент, — заявил он, — реальной кандидатуры на пост
В настоящий момент идет поиск в научном сообществе региона.
Кажется, вузы — это последняя возможность найти достойного руководителя градостроительной отрасли города. Но не факт, что ученые люди согласятся променять неблагодарный университетский труд на чрезвычайно опасное поприще муниципального чиновника.
Автор: Герман Полтаев.