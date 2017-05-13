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15:43 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев прилетел в Пекин

Нурсултан Назарбаев прилетел в Пекин, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества “Один пояс, один путь”», — говорится на сайте.

18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.

«У нас много предстоящей совместной работы. В ходе моего визита в Пекин в рамках участия в форуме “Один пояс — один путь” мы подробно обсудим сопряжение программ “Нұрлы жол” и “Экономического пояса Шелкового пути”», — сказал тогда Глава государства.

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