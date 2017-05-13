Назарбаев прилетел в Пекин

«Глава государства прибыл в город Пекин для участия в работе Форума международного сотрудничества “Один пояс, один путь”», — говорится на сайте.

18 апреля Глава государства принимал в Акорде первого вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжаном Гаоли, который и пригласил Президента Казахстана на Форум международного сотрудничества.

«У нас много предстоящей совместной работы. В ходе моего визита в Пекин в рамках участия в форуме “Один пояс — один путь” мы подробно обсудим сопряжение программ “Нұрлы жол” и “Экономического пояса Шелкового пути”», — сказал тогда Глава государства.