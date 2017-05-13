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16:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко едет в Страсбург для подписания соглашения по безвизу

Согласно информации, в рамках визита глава государства проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17 мая примет участие в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для украинцев в Страсбурге. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского главы.

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«Семнадцатого мая 2017 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в город Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания президентом Европейского Парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

Ранее сообщалось, что решение Евросоюза об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны ЕС будет подписано главой Европарламента Антонио Таяни 17 мая.

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