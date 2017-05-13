Словенскому школьнику передано ответное послание и подарки от Президента Беларуси
13 мая, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Представитель посольства Беларуси в Венгрии и Словении по совместительству 12 мая в школе словенского города Врхника передал ответное письмо Президента Беларуси Александра Лукашенко словенскому школьнику, ученику седьмого класса Енею Чефарину, который ранее написал главе белорусского государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии Беларуси в Будапеште.