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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Словенскому школьнику передано ответное послание и подарки от Президента Беларуси

13 мая, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Представитель посольства Беларуси в Венгрии и Словении по совместительству 12 мая в школе словенского города Врхника передал ответное письмо Президента Беларуси Александра Лукашенко словенскому школьнику, ученику седьмого класса Енею Чефарину, который ранее написал главе белорусского государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дипломатической миссии Беларуси в Будапеште.

Источник: БЕЛТА

Мальчик написал письмо Александру Лукашенко во время инициативы «Мой вклад в мир», которая запущена в феврале 2016 года и проходит под эгидой Президента Словении Борута Пахора. Цель инициативы — привлечение внимания общественности и руководителей государств к проблематике безопасности и свободы детей, в частности, детей беженцев, которые потеряли свои дома, семьи, друзей, возможность получать образование. Школьники из разных стран делятся своими инициативами, рисунками, видеороликами и акциями, организованными в их школах и направленными на пропаганду толерантности, солидарности и мультикультурализма.

В школе в присутствии учителей, одноклассников и родителей школьника письмо Президента Беларуси было зачитано и передано Енею Чефарину вместе с памятными белорусскими сувенирами.

Мероприятие было организовано при поддержке почетного консула Беларуси в Любляне Янеза Шкрабеца.

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