Трамп может назвать имя нового главы ФБР до 21 мая

«Даже это возможно», — сообщил Трамп журналистам, отметив, что хочет как можно быстрее найти замену уволенному ранее директору ФБР Джеймсу Коми.

Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых «связей с Россией». Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.