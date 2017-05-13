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17:23 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов: Погранпереход в Советске нужно достраивать

Об этом глава региона заявил во время интервью на телеканале Россия 24.

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Я исхожу из того, что деньги, особенно федеральные, не должны тратиться без цели. То есть сейчас получается ситуация, на мой взгляд, немного странная. Закончен мост, мостовой переход. Сделана дорога через Неман. Возведена часть инфраструктуры самого пункта пропуска. Но не доведена работа до конца. Понятно, были проблемы у Росграницы и так далее, реструктуризация внутри с Минтрансом. Но суть в том, что деньги потрачены. Объекты подготовлены и вот-вот должны быть закончены, поэтому необходимо форсировать этот вопрос и всё-таки закончить. Тем более, что этот вопрос связан с развитием Советска, потому что тот пограничный переход, который существует сейчас — это старый мост королевы Луизы. Он уже в ненормативном состоянии, требует серьёзного ремонта. Конечно, это сильно разгрузит город и сделает нашу транспортную доступность более высокой. Будем использовать все рычаги, обращаться по всем руководителям высоким. Если нужно, будем обращаться и к Президенту, потому что нам казалось, что мы сможем эту ситуацию сдвинуть. Но опять начались пробуксовки на уровне ведомств».

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