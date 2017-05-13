Антон Алиханов: Погранпереход в Советске нужно достраивать
Об этом глава региона заявил во время интервью на телеканале Россия 24.
Об этом глава региона заявил во время интервью на телеканале Россия 24.
Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Я исхожу из того, что деньги, особенно федеральные, не должны тратиться без цели. То есть сейчас получается ситуация, на мой взгляд, немного странная. Закончен мост, мостовой переход. Сделана дорога через Неман. Возведена часть инфраструктуры самого пункта пропуска. Но не доведена работа до конца. Понятно, были проблемы у Росграницы и так далее, реструктуризация внутри с Минтрансом. Но суть в том, что деньги потрачены. Объекты подготовлены и